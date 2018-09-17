تحتفل اليوم النجمة المصرية الكبيرة عبلة كامل بعيد ميلادها، فبعيد عن عبلة كونها واحدة من أهم الفنانات المصريات والعربيات خلال السنوات العشرين الأخيرة، إلا أنها فرضت نفسها أيضا كمطربة فى عدد من أفلامها السينمائية، وحققت أغنياتها نجاحا كبيرا وكان يتم الدعاية من خلالها بتلك الأعمال.

نرصد في هذا التقرير أبرز أغنيات عبلة كامل خلال مسيرتها السينمائية في أفلام "اللمبي" و"عودة الندلة" و"كلم ماما"

- ما تصلوا على نبينا

في فيلم "خالتي فرنسا" قدمت عبلة واحدة من أشهر أغنياتها وهي أغنية "ما تصلوا على نبينا" وهي الأغنية التى حققت نجاحا كبيرا في ذلك الوقت في الفيلم الذى شاركها ببطولته منى زكي وعمرو واكد

ماما هنا

اقتباسا للنجاح الكبير الذي حققته أغنية بابا فين، قامت عبلة بغناء أغنية "ماما هنا" في فيلم "كلم ماما" الذى قامت ببطولته رفقة الفنانة منة شلبي.

يا ساتر استر

من أولى الأغنيات التى قدمتها فى السينما المصرية هى أغنية يا ساتر استر مع الفنان محمد سعد في فيلم "اللمبي" في مشهد جمعهما سويا رفقة الفنان حسن حسني والفنانة حلا شيحا

الصبر طيب

من الأغنيات أيضا التي لاقت نجاحا كبيرا لعبلة كامل هى أغنية "الصبر طيب" التى قدمتها فى فيلم "عودة الندلة" الذى كان من بطولتها مع الفنان عزت أبو عوف.