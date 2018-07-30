حسن حسني.. جوكر السينما المصرية تغلب على فقدان والدته بالتمثيل

ممثل من طراز خاص، صاحب وجه بشوش وحس كوميدي جعله الأقرب إلى قلوب الجمهور، وأصبح بمثابة خلطة سحرية تضاف إلى الأعمال تمنحها مزيدا من الجاذبية ليستحق لقب "الجوكر" عن جدارة، لذلك قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الاحتفاء بالمسيرة الفنية الممتدة للفنان حسن حسني ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية في الدورة الـ40 من المهرجان، وفقا تقديرا لمسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالإنجازات البارزة، إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية، وفيما يلى أهم المحطات فى مشواره الفني:

مسرح المدرسة كان بمثابة البداية للطفل المولود عام 1931، فلم يجد سواه مهربا من آلام فقدان والدته وهو مازال فى السادسة من عمره، ولكنه نجح في توجيه طاقته إلى الإبداع فخلق بداخله تحدي لتقديم الأفضل طوال الوقت، وساعده على ذلك موهبته التي أخذت في التطور شيئا فشيئا، حتى على كأس التفوق بمدرسة الخديوية، كما حصل على عديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم.

أما عضوية فرقة المسرح العسكري فكانت خطوة أكثر جديدة بالنسبة للشاب "حسن" آنذاك، بالرغم من رغبته فى أن تصل موهبته إلى قطاع أكبر من الجماهير، ليكون قرار حل الفرقة بعد نكسة يونيو عام 1967 دافع لديه للبحث عن فرصة أخرى إلى الأضواء.

وفرص كثيرة ركض خلفها الممثل الشاب وقتها وظل يقتنصها بحثا عن تواجد حقيقى، ما بين أدوار صغيرة ومحدودة نسبيا ليبدأ مشواره في السينما والمسرح، حين شارك في مسرحية عرابي مع المخرج نبيل الألفي، ومسرحية "المركب اللي تودي" مع المخرج نور الدمرداش، كما انضم لفرقة تحية كاريوكا، بالإضافة إلى مشاركة تجارب سينمائية منها "الباب المفتوح" و"بنت الحتة"

وجاءت السبعينات بمرحلة جديدة، بمشاركته في "أبنائي الأعزاء..شكراً" حيث أصبح بعد ذلك وجها مألوفا بالنسبة للجمهور، وشارك خلال تلك الفترة فى مجموعة هامة من الأفلام حملت توقيع مخرجين كبار منهم "الكرنك"، "البريء"، "البدروم" و"الهروب" حتى أصبح يخطو خطوات أكثر نضجا في مشواره الفني، ورهانه على الموهبة ظل رابحا خاصة مع حصوله على جائزة أحسن ممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلم "فارس المدينة" للمخرج محمد خان.

شارك الفنان القدير في مجموعة ضخمة من الأعمال على مدار مشواره السينمائي الممتد لـ60 عاما، قدم خلالهم ما يجاوز الـ400 عمل وهو ما يعد رقم ضخم، ففي الفترة الأخيرة كان القاسم المشرك بين عدد كبير من أعمال الكوميديا التي حرص على مساندة أبطالها منها : "زكى شان"، "يا أنا يا خالتي"، "عيال حبيبة"، "غبي منه فيه"، "اللمبي" وغيرها الكثير.

وفي عام 2018 شارك في مجموعة من الأعمال منها مسلسل "رحيم" فى سباق الدراما الرمضانية، بالإضافة إلى الجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحي"، وفيلمى "البدلة" و"عقدة الخواجة".