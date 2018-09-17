شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة "بروجرس ريل لوكوموتيف" في مجال جرارات السكك الحديدية، ووقع على المذكرة المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وبيلي انزو، رئيس مجلس ادارة PRL ونائب رئيس مجلس ادارة شركة كاتربلر.

وصرح عرفات، حسب بيان الوزارة، بأن الاتفاقية تضمنت تحديث شركة بروجرس ريل لوكوموتيف وإصلاح 91 جرارا، إضافة إلى شراء 50 جرار EMD جديد وعمل عقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

وأشار إلى أن هذا التوقيع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتحديث أسطول الجرارات الخاص بسكك حديد مصر، من أجل تقديم خدمة مميزة للركاب والمساهمة في تعظيم الاستفادة من هذه الجرارت في أعمال نقل البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية وتقليل تكلفة النقل، لافتا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين فيما يخص زيادة عدد الجرارات لتدعيم قوة الجر ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وإعادة تأهيل الجرارات القديمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.

وذكر الوزير أنه سبق لوزارة النقل العام الماضي التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال على شراء 100 جرار جديدة واصلاح وإعادة تأهيل 81 جرارا متوقفين عن العمل منذ عدة سنوات، إضافة إلى الحصول على تمويل لشراء 100 جرار أخرى من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ليصبح ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الأخيرة يشمل التعاقد على 150 جرارا جديدا وإصلاح وتحديث 172 جرارا والحصول على تمويل لشراء 100 جرار أخرى، ما ينعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة للركاب مع بدء توريد هذه الجرارات.