سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج على حريق اندلع في مزرعة تابعة لوزارة الزراعة ومؤجرة لأحد المواطنين وأتت النيران على مساحة فدان.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل بنشوب حريق بمزرعة بناحية القرامطة غرب، انتقل إلى مكان الواقعة مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات الأشجار وامتد لبعض الأشجار بمزرعة موالح بمساحة فدان "تابعة لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة" مؤجرة للمدعو أحمد ممدوح محمود عبد الله، 27 عاما حاصل على دبلوم تجارة ويقيم بذات الناحية وجرى السيطرة على الحريق وإخماده والتبريد "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى مصدر حراري، وأضاف باحتراق بعض الأشجار بالمزرعة ونفى الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1002 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة، وعيينت خدمات بالمزرعة من إدارة الحماية المدنية.