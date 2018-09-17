استقرت أسعار الذهب في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17/ 9 /2018، وجاءت كالتالي:

عيار 24 بـ688 جنيهًا.

عيار 21 بـ602 جنيه.

عيار 18 بـ516 جنيهًا.

عيار 14 بـ401 جنيه.

عيار 12 بـ344 جنيهًا.

الأونصة بـ21.397 جنيه.

الجنيه الذهب بـ4.816 ألف جنيه.