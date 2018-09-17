أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تكثيف حملات المتابعة لمستشفى التأمين الصحى بأسيوط وحل المشكلات التى تواجه المرضى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى ومعرفة اوجه القصور لعلاجها فى أسرع وقت وحل مشكلة الزحام على العيادات الخارجية للتأمين الصحى .

ومن جانبه تفقد الدكتور أيمن منصور مدير مستشفي المبرة للتأمين الصحى بأسيوط قسم الكلي الصناعي وذلك للاطمئنان على جميع المرضى وحل اية مشكلات قد تواجههم مستمعا الى رأى المرضى فى الخدمة الطبية المقدمة لهم مشيدين بفريق العمل بوحدة الغسيل الكلوى .

وقال مدير المستشفى ان لجنة المرور قامت بتفقد ماكينات الغسيل ووحدة معالجة المياه وكذلك التأكد من توافر جميع المحاليل والمستلزمات وكذلك تم أخذ عينات من المياه المستخدمة لتحليلها بصفة دورية والتأكد من سلامتها بناءا علي توجيهات الدكتور سامي شريف مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحى .

وفى نهاية الجولة أصدر مدير المستشفى توجيهاته بمراجعة الملفات الطبية للمرضي ومتابعة حالتهم أول بأول بإجراء الفحوصات والتحاليل بصفة دورية والتأكد من إصابتهم بأى أمراض اخري من عدمه وخصوصا امراض القلب والاوعية الدموية.