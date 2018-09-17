شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على رؤساء المراكز إزالة أي تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة واملاك الري بمراكز وقرى المحافظة أولاً بأول مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والعمل على حماية الرقعة الزراعية من التعديات.

وقال العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط قد تمكنت من إزالة 4حالات تعد على أراض املاك دولة وطرح نهر بنطاق قرية الحوطا الشرقية ؛ وذلك خلال حملات مكبرة بقيادة الوحدة المحلية للمركز وبحضور مسئولي الإزالات والإدارة الزراعية والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مركز شرطة ديروط وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.

وأكد رئيس ديروط على استمرار رصد ومتابعة الأراضي الزراعية واملاك الدولة وطرح النهر في نطاق قرى المركز من خلال حملات دورية لإزالة أي تعديات في مهدها وذلك بناءاً على الخطة الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين دون تهاون أو تقاعس.