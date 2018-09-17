قالت وزارة الخارجية، إن مصر ترحب بالتوقيع على اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، وأنه، الاتفاق، يمثل تطورا هاما في منطقة القرن الإفريقي والقارة بأكملها، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.