رحبت مصر بالتوقيع على اتفاقية جدة للسلام بين كل من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مثمنة الجهود المقدرة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز في رعاية الاتفاق.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على أن توقيع الاتفاق يمثل تطورا هاما في منطقة القرن الأفريقي والقارة بأكملها، لما ينطوي عليه من إنهاء وتسوية للنزاع بين البلدين الشقيقين، والذي امتد لسنوات طويلة، مشيرا إلى تطلع مصر إلى تعزيز دعائم الأمن والسلام والاستقرار في القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.