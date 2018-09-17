تشهد محافظة القاهرة، أول اجتماع للمجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد عبدالعالم حافظ القاهرة، غدا.

ويعد الاجتماع، هو الأول بحضور اللواء خالد عبدالعال، ومن المقرر مناقشة المشروعات القائمة واستعدادات المحافظة العام للدراسة ومواجهة أي أمطار، والمستجدات.