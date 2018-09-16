شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء وعدم السماح بأي بناء عشوائي وتنفيذ القانون على المخالفين بكل حزم مشيراً إلى أن أعمال الإزالة الجارية الأن بعقار شارع الكابلات بالمعصرة تتم بسبب أن العقار أقيم بدون ترخيص متجاوزاً المساحة التي حددها القانون المنظم للبناء في هذه المنطقة والذي ينص علي البناء علي مساحة 50% فقط من مساحة الأرض ولم يكتف صاحب العقار بالمخالفة بل قام بالتعدي أيضاً علي خطوط التنظيم.

وأهاب المحافظ بالمواطنين عدم شراء أي وحدات سكنية دون الرجوع للحي والتأكد من حصول مالك العقار على التراخيص اللازمة وعدم وجود مخالفات قانونية به حتى لا يتعرضوا لضياع أموالهم.

وتقوم محافظة القاهرة حالياً تحت إشراف اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء علاء عطية مساعد مدير الأمن لقطاع جنوب القاهرة واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق بإزالة الأدوار الثلاثة الخالية من العقار والذي يحوي كل دور فيه 5 وحدات سكنية.

وطالب اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية المتضررين بالتوجه للنائب العام وتقديم بلاغ ضد المالك لاحتياله عليهم حفاظاً على حقوقهم.

وأشار محمد فؤاد العطيفي، رئيس حي المعصرة، أن العقار صادر له قرارات إزالة وإيقاف أعمال ويقوم المسؤولين بالحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بأعمال الإزالة يدوياً للأدوار الثلاثة العليا الخالية لوجود سكان بالعقار.