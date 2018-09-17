تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات المهمة وفي مقدمتها تقنين الأراضي.

وشددت اللجنة على الاستمرار في تنفيذ موجات الإزالة في كل المحافظات لتطبيق القانون وإزالة التعديات على الأراضي التي يتعذر تقنينها أو التي لم تقدم عنها طلبات تقنين في الفترة المحددة.

وأكدت اللجنة، أيضا على جميع المحافظات بإعداد تقرير نجاح كل 15 يوما عن خطة تنفيذ تقنين الأراضي والذي من المستهدف الانتهاء منه مع نهاية هذا العام وفي سبيل ذلك تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لوضع مخطط زمني محدد تلتزم به لجان العمل في كل محافظة لإنهاء حالات التقنين الواقعة في نطاقها في هذا الموعد، مع التأكيد على عدم الموافقة على تقنين أي مباني تخالف قواعد التخطيط العمراني، إضافة إلى وضع شرط بدهان واجهات المباني لتحقيق الشكل الجمالي.

وشددت اللجنة، على أن 27 سبتمبر الجاري هو الموعد المحدد لسداد رسوم الفحص والمعاينة وطالبت من تقدموا بطلبات تقنين الإسراع بسداد الرسوم خلال هذه الفترة.

وأكدت اللجنة أن توحيد البيانات بين كافة الجهات سواء ما يتعلق بإجمالي الأراضي المطلوب تقنينها أو طلبات التقنين والأراضي المشغولة، والتي لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك خطط إزالة التعديات على الأراضي تحقيقا لهيبة الدولة، وذلك لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد في بعض جهات الولاية والتي كان يستغلها محترفوا الاستيلاء على أراضي الدولة.