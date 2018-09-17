قررت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المسماه إعلاميا بـ"إرهاب الزواية الحمراء" التابعة لتنظيم القاعدة، والمقيده تحت رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارىء، لجلسة 11 أكتوبر لطلبات الدفاع.

وطلب المحامي علي محمد فتوح، الحاضر عن المتهم الثاني، مناقشة المقدم محرر محضر التحريات محمد محيي الدين عبدالسلام، وقدم حافظة مستندات تضم خطابات بريدية موجهة للنائب العام ووزير الداخلية لثبوت القبض على المتهم قبل تاريخ محضر التحريات بشهرين.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال 5 متهمين إلى محكمة جنايانت أمن الدوله العليا "طوارىء"، محبوسين على ذمة القضية، هم يحيي محمود عبدالعليم يوسف، هشام سالم سعيد سالم، محمود مصطفى جاد، عبدالرحمن سيد جبريل، خالد أحمد محمد مسعود وشهرته خالد تمساح، لأنهم في عضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018 أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع موْسسات الدولة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.