شنّت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، وإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية الخطرة وتجار المخدرات.

أسفرت الحملة عن ضبط (علاء ع.- 31 سنة- عاطل) مقيم بمركز بدر، وبحوزته 6 قطع لمخدر الحشيش تزن نحو 250 جراما، مبلغ 250 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و(حمادة س.- 57 سنة- عاطل) مقيم بمركز بدر، وبحوزته 38 قرصا مخدرا، ومبلغ 365 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و(ضياء الدين أ.- 27 سنة- عاطل) ومقيم بمركز بدر، وبحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش تزن نحو 60 جراما، ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و(محمد ع.- 34 سنة- عاطل) ومقيم بمركز بدر، وبحوزته 17 قطع لمخدر الحشيش تزن نحو 170 جراما، مبلغ 50 جنيها وهاتف محمول "بقصد الاتجار.

كما ضبط (شحاتة ع.- 60 سنة) ومقيم بمركز بدر، وبحوزته 9 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالي 150 جراما، مبلغ 540 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و(علاء ا.- 37 سنة- عاطل) ومقيم بمركز الدلنجات، وبحوزته 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 100 جرام، ومبلغ مالي 1205 جنيهات، وهاتف محمول بقصد الاتجار.

تحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.