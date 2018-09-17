يحتفل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، صباح غد الثلاثاء، بتخرج أول دفعة من الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات، وتعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتستعرض "الوطن" خطوات التقدم الدبلومة حسب ما حددتها الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

1- يحق التقدم للدبلومة، كلا من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع، من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

2- عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي.

3- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس وخبراء الصندوق.

4- يتم تلقي الطلبات بمكتب الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة.

5- مدة الدبلومة عام دراسي واحد، وتشمل 9 مقررات دراسية لإكساب الطالب كل أبعاد قضية الإدمان.

6- يضاف تدريب ميداني يتم تنفيذه داخل مستشفى الطب النفسي بقصر العيني وذلك لإعداد الطالب على المستوى العلمي والعملي.

وتعد هذه الدبلومة؛ دبلومة مهنية في مجال الإدمان تحت عنوان "مواجهة تعاطى وإدمان المخدرات"، وذلك بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق وجامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان على مستوى الدول العربية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات