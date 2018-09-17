كرم الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية والمشرف العام على مبادرتي "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، و"عقول عظيمة" لتدريب شباب الأطباء.

وقدم عميد طب الإسكندرية ميدالية الجامعة وكتاب تاريخ جامعة الإسكندرية التذكاري للدكتور أسامة عباس، تقديرا لجهوده في دعم العمل المجتمعي وكذلك دعمه للقافلة الطبية الخيرية التي أقيمت بدولة كينينا.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد المصري رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية ومجلس القسم بالكامل.

وكان الدكتور أسامة عباس، أطلق مطلع العام الجاري مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وتحت رعاية مجلس الوزراء، والتي نجحت في خدمة ما يزيد على 55 ألف مواطن، فضلا عن استكمال المرحلة الثانية لمبادرة عقول عظيمة لتدريب شباب أطباء الرمد وجراحة العيون والتي ساهمت في تدريب ورفع كفاءة أكثر من 3 آلاف طبيب على مدار عامين.