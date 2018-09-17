قرر اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، التابعة لمحافظة البحيرة، اليوم، إحالة 6 أطباء وفني ومعلميّن، و7 من العاملين بالوحدات المحلية، و5 إداريين بمراكز شباب، بقرى "قومبانية أبوقير، والأمراء، وكوم إشو"، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالوحدة المحلية، بسبب الغياب وترك العمل خلال الأوقات الرسمية، فضلاً عن تحويل الطاقم الإداري بأحد مراكز الشباب للتحقيق، بسبب عدم تواجدهم في المركز وإغلاقه وتوقف الأنشطة.

جاء ذلك، خلال جولة ميدانية موسعة أجراها، اليوم، بعدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس والوحدات المحلية، لمتابعة حالة النظافة والإشغالات ومستوى الخدمات والانضباط الإداري، وكذلك استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، وذلك بنطاق قرى "قومبانية أبوقير، والأمراء، وكوم إشو".

والتقى مرزوق بالعاملين بالوحدات المحلية بحضور رؤساء القرى، وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب، كما تابع الخدمات الصحية المقدمة لأبناء القرى بالوحدات الصحية، ومدى تواجد الأطباء لتقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وتفقد رئيس المدينة، مركزى شباب كوم إشو، وأبيس السادسة، كما زار مدرسة قومبانية أبوقير، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، واطمأن على حالة المدرس وتسليم الكتب الدراسية للطلاب.

كما التقى، خلال جولته، بعدد من المواطنين، واستمع منهم لأهم المشكلات التي تواجههم، ووجه بالعمل على حلها بشكل فوري تيسيراً عليهم، كما وجه رئيس قرية الأمراء، بتوفير موظفين لمساعدة المواطنين فى تحديث البطاقات التموينية وإنهاء إجراءات إضافة المواليد، وذلك خلال متابعته العمل بمكتب تموين الأمراء ولقائه بمسئولي المكتب وعدد من المواطنين.