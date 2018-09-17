تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطة التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية، في اجتماع ضم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

مدبولي: المناطق اللوجستية تمُد أذرع الخدمات والتنمية والاستثمار إلى المحافظات

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن التوسع في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية يعد أحد أبرز الخطط التي تهتم الحكومة بمتابعتها وتحقيق تقدم مستمر بها، لافتاً إلى أن المناطق اللوجستية تمُد أذرع الخدمات والتنمية والاستثمار إلى جميع المحافظات، وتحقيق طفرة في التجارة الداخلية، من خلال إتاحة فرص الاستثمار والعمل لأبناء مصر في المحافظات، بما يسهم في تحسين معيشتهم، وتوفير متطلباتهم من السلع بمختلف أنواعها.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تقرير عرضه، خلال الاجتماع، إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تسهم في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فداناً، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي نحو ملياري جنيه، مضيفاً أن هذه المناطق اللوجستية والتجارية تتضمن عدداً من الأنشطة، طبقاً للخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، حيث تتنوع تلك الأنشطة مابين المناطق اللوجستية، والأسواق المركزية المتنوعة، تضم الخضار والفاكهة، ومواد البناء، والأدوات المنزلية وخلافه، بالإضافة إلى المراكز والسلاسل التجارية، ومنافذ البيع الصغيرة.

مصيلحي: المناطق اللوجستية والتجارية تخلق نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأوضح الوزير، أنه يجري حالياً تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الانتهاء منها في يونيو 2020، بالغربية على مساحة 82 فداناً، وبالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة، وجارِ أيضا بطرحها بقنا على مساحة 15.5 فداناً، وبالمنوفية على مساحة 13 فداناً، وسيتم الانتهاء منهما في يونيو 2020.

وأضاف مصيلحي أن احتساب أماكن وأولويات توطين وتنفيذ المناطق اللوجستية والتجارية يتم بناء على حصر لاحتياجات كل محافظة، طبقاً لخصائصها وطبيعتها وكثافتها السكانية ومتوسطات الإنفاق بها، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون لإقامة مناطق لوجستية بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إقامة أسواق مركزية متنوعة بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس ومدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وأضاف الوزير أن وزارة التموين ستقوم بدورها في استصدار جميع التراخيص نيابة عن المستثمر، وتقييم الأراضي والفرص الاستثمارية بناء على تكلفة الترفيق الخارجي، وتنفيذ المشروعات بنظام حق الانتفاع السنوي أو مساهمة الجهاز بالقيمة التقديرية للأرض، والتزام المطور بالشروط والقواعد التي تم على أساسها الطرح مع عدم جواز مخالفة النشاط المتفق عليه إلا بعد الرجوع الى الجهاز.