واصل البابا تواضروس الثاني، زيارته الرعوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت الخميس الماضي، ودشن كنيسة العذراء ومارمينا برود آيلاند والمعمودية الخاصة بها على اسم القديس يوحنا المعمدان، وقام بتعميد عدد من أطفال الكنيسة.

وألقى البابا، كلمة روحية خلال القداس الإلهي، الذي ترأسه بالكنيسة عقب طقس التدشين، وأهدى عمدة مدينة سانت كرانستون مفتاح المدينة إلى البابا، بمناسبة زيارته.

ووصل البابا، اليوم الإثنين، إلى مدينة بافالو بنيويورك، على متن طائرة خاصة، ورافق البابا الأنبا ديفيد أسقف نيويورك، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر، والأنبا ماركوس أسقف حدائق القبة، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري البابا، وفور وصوله إلى المدينة، دشن البابا كنيسة العذراء والانبا موسى، والتي تعد تلك رابع كنيسة يدشنها البابا خلال زيارته للولايات المتحدة التي بدأت الخميس الماضي.

ومن المقرر، أن تستغرق زيارة البابا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عدة أسابيع، إذ تعد تلك هي الزيارة الثانية للبابا إلى الولايات المتحدة منذ جلوسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012، حيث زارها لاول مرة في 2015، وكانت مخصصة للشطر الجنوبي، فيما تاتي الزيارة الحالية بعد تأجيل لمدة عام حيث كانت مقررة العام الماضي إلا ان البابا اجلها بسبب ظروفه الصحية وخضوعه لاجراء جراحة بسبب الانزلاق الغضروفي في الظهر باحد مستشفيات ألمانيا.