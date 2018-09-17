أعلنت المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن أول أكتوبر المقبل، موعد تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية المستجدين والقدامى، نظراً لعمليات الصيانة العاجلة التي تدور بكافة المدن الجامعية.

وأضافت المدينة الجامعية، في بيان لها، أن تأجيل موعد التسكين بعد الدراسة بالجامعات جاء بسبب عمليات الصيانة وما سوف تتبعها من عمليات تنظيف وفرش وتهيئة الغرف، حرصًا من المدن الجامعية على بداية عام دراسي هادئ وبدون أي معوقات للطلاب.

وأوضحت، أنه سيجرى نشر خطط تسكين القدامى والمستجدين فور الانتهاء منها، في الأيام القليلة المقبلة.