قال لارس كرستنسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للملاحة، إن الشركة العالمية تستعد لإجراء جولة تسويقيه تنطلق أكتوبر المقبل، لجذب تحالفات ملاحية للموانئ المصرية، خاصة شرق بورسعيد.

وتشمل الجولة زيارة عدد من دول شرق آسيا، التي توجد بها المقار الرئيسية والمكاتب التنفيذية لأهم وأكبر الخطوط الملاحية العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقدته وزارة الاستثمار اليوم، بحضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة عالمية

وقال مسعود عبد الدايم، المدير التنفيذي، لمؤسسة الحكمة الاردنية، أكبر شركة أدوية أردنية بريطانية، والتي تمتلك 3 مصانع في مصر، ويعمل بها 1500 موظف، إن الشركة تخطط لإنشاء المزيد من المصانع في مصر، لأن المؤشرات تؤكد أن قطاع الأدوية أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر خلال الأعوام المُقبلة.