تذيع قناة "osn" بداية من الساعة الواحدة من صباح الغد، في الشرق الأوسط لقاءات حصرية من السجادة الحمراء بجانب بث حفل النسخة الـ70 من توزيع جوائز الـ إيمي"، المقامة على مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويشهد حفل توزيع الجوائز حضور عدد كبير من الممثلين وأبرز رموز صناعة الترفيه بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي أهم معلومات عن الجائزة:

- الـ"إيمي" جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية فقط، تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية.

- صمم تمثال إيمي، الذي يصور امرأة مجنحة تحمل ذرة، من قبل المهندس التلفزيوني لويس مكمانوس، الذي استخدم زوجته كنموذج، حيث رفضت أكاديمية التلفزيون سبعة وأربعين اقتراحًا قبل أن تستقر على تصميم مكمانوس في عام 1948.

- انطلق حفل توزيع جوائز الـ"إيمي" في المرة الأولى في 25 يناير 1949، بنادي هوليوود الرياضي، لتكريم العروض التي تم إنتاجها وبثها محليًا في منطقة لوس أنجلوس.

- أول من تسلم الجائزة كانت مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة وقتها شيرلي دينسديل، لأفضل شخصية تلفزيونية بارزة.

- في عام 1950 أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية وسعت نطاق جوائز الـ"إيمي" لتشمل البرامج التلفزيونية التي تم بثها بالتلفزيون على المستوى المحلى في الولايات المتحدة الأمريكية.

- يختار أعضاء الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية في شهر يونيو لتحديد المرشحين فقط في فئاتهم الخاصة، يمكن لجميع الأعضاء التصويت لصالح الترشيحات في أفضل فئات البرامج، يتم إجراء التصويت النهائي لتحديد الفائزين في أغسطس.

- تُمنح بعض فئات الجوائز المقدمة إلى أفراد من وراء الكواليس مثل المديرين الفنيين، ومصممي الأزياء، والمصورين السينمائيين، ومصممي الصوت في حفل إبداعي منفصل للفنون الإبداعية، الذي عقد قبل بضعة أيام.

- يعتبر برنامج "Saturday Night Live" صاحب رقم قياسي في تاريخ جوائز إيمي حيث ترشح إلى 221 جائزة، بينما حصد 50 جائزة.