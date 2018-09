أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز إيمي، على مسرح مايكروسوفت فى مدينة لوس أنجلوس، بحضوؤ مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التلفزيونية فى هوليود، ومن المقرر أن يذاع الحفل يوم 17 سبتمبر.

وحصد "Game of Thrones" سبع جوائز من ضمن 22 فئة ترشح لها، ليصبح مجموع الجوائز التى حصدتها شبكة "HBO" ثلاثة عشر جائزة، وتأتى فى المركز الثاني شبكة "Netflix" بـ 10 جوائز فقط.فاز بجائزة أفضل اختيار ممثلين في عمل كوميدي مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"، ونفس الجائزة عن فئة الدراما ذهبت إلى المسلسل التاريحي "The Crown"، فاز مسلسل "Rick And Morty" بجائزة أفضل أنيميشن طويل، وفاز بنفس الجائزة عن فئة مسلسلات الأنيميشن القصيرة "Robot Chicken"، وحصل الممثل رون سيفاس على جائزة أفضل ضيف في عمل درامي، بينما فازت تيفاني هاديش بنفس الجائزة عن فئة الأعمال كوميدية.