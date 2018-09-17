ينظم المركز القومي للترجمة بالتعاون مع دار العين، حفلا لتكريم اسم الراحل المترجم الكبير مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا في منتصف أغسطس الماضي.

يشارك في الندوة كل من الأستاذ الدكتور فتح الله الشيخ، الدكتور أحمد شوقي والدكتورة فاطمة البودي ويدير الندوة الأستاذ الدكتور أنور مغيث.

تقام الندوة فى تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 19 سبتمبر، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

جدير بالذكر، أن المترجم الراحل الدكتور مصطفى فهمي، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة في العام 1954، كما حصل على الدكتوراة في الكيمياء الإكلينيكية بجامعة لندن عام 1969.

أثرى المكتبة العربية بعدد كبير وهام من الترجمات في مجال الثقافة العلمية، منها: "الكواراث الكونية وأثرها في مسار الكون"، "الطب الأمبريالي والمجتمعات المحلية"، "علم الأحياء والأيدلوجيا والطبيعة البشرية"، "تاريخ موجز للزمان من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء"، "استنساخ الإنسان.. الحقائق والأوهام" و"البساطة العميقة".

المترجم الراحل حصل على جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة في دورتها السادسة عام 2015، والتي يمنحها المركز القومي للترجمة كل عام لأفضل عمل مترجم، عن ترجمته لكتاب (أعظم استعراض فوق الأرض)، كما حصل على العديد من الجوائز لترجمة الكتب العلمية، جائزة ترجمة أفضل كتاب في الثقافة العلمية بمعرض القاهرة للكتاب، وجائزة أحسن كتاب في الثقافة العلمية في معرض الكتاب بالكويت.