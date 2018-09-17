قال أحمد ترك، المدير العام لشركة كارجيل الأمريكية بمصر، إنها بدأت في 2018 بتزويد السوق المصري بكُسب وزيت فول الصويا، وتمتلك الشركة حاليًا الشركة الوطنية للزيوت النباتية ومصنع الاستخلاص في منطقة برج العرب بالإسكندرية، بعد ضخها 150 مليون دولار استثمارات في عام 2017-2018.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقدته وزارة الاستثمار اليوم، بحضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة عالمية.

وأعلن كارلوس جونزالز، رئيس مجلس إدارة "سيمكس" مصر المكسيكية، عن قرب إنتاج الشركة لنوع جديد من الإسمنت صديق للبيئة، ويخرج غازات كربونية بنسبة 15–20% وبه أقل نسبة أتربة، بعد أن تم ضخ استثمارات بلغت 12 مليون دولار لإنشاء منظومة الوقود البديل من خلال إنشاء ثلاث وحدات لمعالجة وفرز المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا بطاقة سنوية تُقدر بنحو 120 ألف طن.