قال حامد عز الدين، العضو المنتدب لشركة "إيماك" للتجارة، إحدى شركات مجموعة الخرافي-مصر الكويتية، إن المجموعة ستضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يساهم في دعم نشاط المؤسسة، خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية، ما دفع الشركة لتمويل توسعات بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

من ناحيته قال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إن الشركة ضخت 20 مليون دولار لإنشاء مصنع السكر الجديد في منطقة غرب المنيا خلال العام المالي الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن في العام، ما يمثل 70% من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر.