أعلن اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، عن تفعيل مبادرة البنك المركزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، وتضم المبادرة عدد من مشروعات الثروة الحيوانية كإناث ماشية محلي، وإناث ماشية مستورد، وتسمين عجول محلي، وتسمين عجول مستورد وبتلو.

وقال مدير الائتمان بالبنك الزراعى المصرى بالمنوفية، إنه يتم عمل بروتوكول بين البنك الزراعي والطب البيطري، لإرسال أسماء المربين الذين تم التعاقد معهم وعدد الرؤوس والعناوين للتحصين بعد سبعة أيام من تاريخ الاستلام، ويتم التأمين على الماشية عن طريق شركة قناة السويس، صندوق التأمين على الماشية من قبل البنك.

وأضاف مدير البنك، أن مشروع التسمين يحتاج "رخصة النشاط، سجل تجاري، بطاقة ضريبية"، ويتم السداد خلال عام من تاريخ الاستلام، وفي مشروع البتلو يتم عمل المعاينة من اللجنة الثلاثية، واحتساب "الطول × العرض مقسوم على خمسة= عدد الرؤوس داخل الحظيرة"، ويتم سداد القرض خلال عام من تاريخ الاستلام، وفي مشروع تسمين العجول المستوردة يحتاج إلى رخصة نشاط فقط لحد عشرة رؤوس فأكثر من ذلك، يحتاج "رخصة النشاط، سجل تجاري، بطاقة ضريبية"، ويتم سداد القرض خلال ثمانية شهور من تاريخ الاستلام، حيث يتم دفع مبلغ 1000 جنيه جدية حجز، وبالنسبة للأبقار والجاموس الحلابة يتم سداد القرض، خلال خمس سنوات من تاريخ الاستلام.

كما يتم عمل ندوات عن طريق نقيب الفلاحين، بالتنسيق مع البنك الزراعي والغرفة التجارية والجمعيات الزراعية أمام أسواق الماشية على مستوى المحافظة لشرح مبادرة البنك، ومميزات المشروع والعائد الذى يعود على المربى وتقديم الخدمات المناسبة لهم.