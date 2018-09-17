أعربت مصر عن تعازيها، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، في ضحايا إعصار فلورنس بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.