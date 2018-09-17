استقبل اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، حيث قدم "الوفد" التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يكون محل ثقة القيادة السياسية، وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المنيا.

ضم الوفد القساوسة تواضروس، متى، ومكسيموس، ورأفت ميخائيل، مجدى لمعي، وشريف مكرم.

رحب المحافظ بوفد المطرانية معبرا عن سعادته لما لمسه من حب وتآخى بين أبناء المحافظة، التي تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، مشيرا إلى أن "الفترة الحالية تتطلب العمل والاجتهاد والاخلاص من أبناء الوطن الواحد، استنادا إلى ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة، فجميع المواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات ونعمل جميعًا من أجل رفعة الوطن وعزته".