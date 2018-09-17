أعلن أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مكتب مدير عام تنمية المواد الفلسفية والتربية الوطنية عقد اجتماعا للموجهين العموم للمواد الفلسفية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة بقيادة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، بحضور غادة رشاد القائم بأعمال مدير عام تنمية المواد الفلسفية، وأعضاء المكتب الفني للمكتب.

وناقش موجهو العموم خطة توزيع المناهج للتعليم العام والفني، والقرار الوزاري الجديد رقم (344) لسنة 2019 والخاص بتطوير الثانوية العامة، وآليات التنفيذ للصف الأول الثانوي، ونسب العجز والزيادة في المحافظات، وعرض طرق للتغلب عليها ببعض المحافظات.

وقدّمت رشاد عرضا لدرس نموذجي وفقًا للنظام الجديد، والتحضير الإلكتروني الذي يتناسب معه، وتسلم الموجهون توزيع مناهج التعليم الفني إلى جانب ورقة لتوضيح بعض المصطلحات المرتبطة بالتحضير مثل "التحضير الإلكتروني، وخريطة المنهج، والعلامة المرجعية، والأدلة والشواهد"؛ لتكون معينًا لهم عند المتابعة، بالإضافة إلى مناقشة المحذوفات الخاصة بالمكفوفين والدمج، ومتابعة هذه المدارس بشكل خاص، وإرسال تقرير وافٍ عنها للمكتب.

وأكدت رشاد، خلال الاجتماع، أهمية المتابعة الميدانية بطريقة تضمن عمل تغذية راجعة لكل عمل؛ للاستفادة من الإيجابيات وتقويتها ومعالجة السلبيات أولا بأول مع محاولة تفاديها فيما هو قادم، وعرض الاحتياجات التدريبية المطلوبة للعام الدراسي 2018 - 2019، ومناقشة العديد من الأفكار الخاصة بالمبادرات الفلسفية المطروحة الخاصة بتنمية القيم، مطالبة بإرسال تقرير دوري عن هذه الزيارات للوزارة للمتابعة.