أكد الدكتورعبد العظيم طربق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة اليومية والدورية بالأهوسة الملاحية؛ حرصًا جاهزية الأهوسة لاستقبال وحدات نقل البضائع والسلع الاستراتيجية، وانتظام حركة الملاحة في نهر النيل.

وقال عبدالنور عبدالعظيم رئيس هويس فم النوبارية، إنه تفقد أعمال الصيانة اليومية والدورية لـ2 جنابية و4 خوخ و2 جربوكس للبوابة الأمامية؛ وكذلك المشاية.

وأفاد عبدالله زقزوق رئيس هويس كم 28.5 البستان، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالكوبري المتحرك بهويس كم 28.5 بالبستان، مؤكدا الانتهاء من رفع الطبقة الأسفلتية والسطح الحديدي للكبري المتحرك؛ استعدادا لوضع طبقة جديدة.