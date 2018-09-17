توفي اليوم، الدكتور أحمد أبوشقة، شقيق المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وشيعت صلاة الجنازة عصر اليوم.

ومن المقرر أن يقام العزاء، بمسجد عمر مكرم، بالتحرير، على أن تقام مراسم الدفن غدا في محافظة أسيوط.