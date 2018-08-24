قدم عبدالعاطي أحمد عبدالعاطي، نائب رئيس لجنة حزب الوفد في أسيوط ، استقالته من الحزب بكافة تشكيلاته بعد 6 سنوات من العمل.

وجاء في مذكرة الاستقالة التي جرى تقديمها للمستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، ما يلي:

"أقدم لسيادتكم استقالتي من جميع تشكيلات الحزب لأسباب أرجو الاحتفاظ بها، وأشكركم وأشكر كل زملائي على هذه الفترة التي قضيتها بين جدران الحزب الذي تعلمت فيه من أساتذة وزملاء محترمين الكثير من القيم السياسية والوطنية التي أهلتني إلى أن أكون كادر سياسياً فاعلاً في لجان الحزب لمدة 6 سنوات متواصلة بصفة شبه يومية، وأشهد الله بأنني خلال هذه الفترة قد ضحيت بالكثير معنوياً ومادياً وتحملت المسئولية كاملة بكل صدق وأمانة في العمل التنظيمي للحزب، مؤمناً بقيم وثوابت الوفد الراسخة، مقدماً الشكر وفائق الاحترام على هذه الفترة.

وقال نائب رئيس لجنة الوفد بأسيوط ورئيس لجنة الوفد بمركز صدفا، إنه قدم استقالته في ذكرى وفاة الزعيمين سعد زغلول والنحاس باشا لإنهاء مسيرته السياسية في حزب الوفد ناهياً مسيرة 6 سنوات داخل الحزب، مشيراً إلى احتياجه لأخذ استراحة بعض الوقت حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا، لافتاً إلى قول الله تعالى "عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئاً هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".