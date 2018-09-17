أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمال سوريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، اليوم: "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان:" المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب"، متابعا: "أكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن تواجد الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".

وأكد الرئيس التركي "نعتقد أن الخطوات التي حققناها اليوم سوف تساهم في حل القضية السورية".

وجرت مباحثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، واستمرت لمدة أربع ساعات ونصف.

وتجرى مباحثات بوتين وأردوغان في سوتشي، بعد مرور عشرة أيام على قمة روسيا وتركيا وإيران في طهران.

وتواصل القادة بأشكال مختلفة: بدءاً من اجتماع مع مجموعة مصغرة، ثم واصل القادة المباحثات بمشاركة الوفود في مأدبة غداء عمل. بعد ذلك اجتماع مصغر مرة أخرى.