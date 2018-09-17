قال اللواء سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن المؤسسات العربية والدولية العاملة في حقوق الإنسان يجب أن تدعم شكوى قبيلة الغفران ضد النظام القطري بسبب الاضطهاد الذي يتعرض له أفرادها.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، "المواطن من هذه القبيلة لا يملك أن يشتري كارت شحن للموبايل، لأنهم بلا هوية في بلادهم، وتاريخ الاضطهاد ضدهم ممتد منذ فترة طويلة".

وأكد "ما فعلته الأنظمة القطرية المتعاقبة ضد قبيلة الغفران وهي إحدى قبائل آل مرة لم يفعله النازيون، حيث سحبوا جنسية المتوفين من أبناء هذه القبيلة، ومن يخرج لا يعود إلى القبيلة، كما تصادر أرضهم، بالرغم من أنهم موجودين في قطر قبل تأسيسها، وهم الأحق بها من آل ثاني".

وأكمل: "قطر تستضيف مفوضيات حقوق الإنسان، وقد يكون الحل لمواجهة انتهاكاتها بحق قبيلة الغفران هو التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية".