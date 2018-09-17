تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، فيديو مسرب لجزء من أغنية بصوت أنغام بعنوان "إمتى الفرح".

الأغنية المسربة خاصة بالفنانة أنغام، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو دياب، وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يلحن فيها عمرو لمطرب غيره.