قال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من قرابة 80% من قوائم الانتظار منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يوليو الماضي بدعم من صندوق تحيا مصر.

وأضاف خلال ندوة "قوائم انتظار المرضى داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية" والتي نظمها نادي روتاري إسكندرية النزهة، برئاسة شريف قنواتي، اليوم، أن الحالات شملت "جراحات المفاصل، قساطر القلب، وذراعة القوقعة، والقلب المفتوح.. وغيرها".

وأشار إلى أنه تم تطوير العديد من الأقسام داخل المستشفيات منها أقسام "القيء الدموي، الحروق، حروق الأطفال ووحدة القدم السكري" وغيرها من الوحدات و الأقسام.