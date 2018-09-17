تحفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخريج الدفعة الأولى من مسابقة "الباحثون الشباب"، غدًا، بالقاعة الكبرى في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وتسعى مسابقة "الباحثون الشباب" إلى تأهيل وتحسين أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية، بكل المحافظات على مهارات البحث العلمي، وتقديم الأوراق البحثية، إضافة إلى زيادة وعي الطلاب والمجتمع المصري بأهمية "بنك المعرفة المصري EKB" كمصدر من مصادر التعليم.