طالب الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفلاحين والتجار بعدم تخزين سلعة الأرز ، موضحًا أن الوزارة تستقبل شهريا من الفلاحين 35 ألف طن من الأرز وإعطاء الفلاحين مستحقاتهم بعد الاستلام بـ 48 ساعة بحد أقصى.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أنه لن يُسمح للتجار بتخزين الأرز من أجل بيعه بسعر أعلى في نهاية الموسم، مطالبًا إياهم بتوريد الأرز للوزارة من أجل الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلعة.

وتابع: "عملنا اتفاقية مع فيتنام واستيراد الأرز مفتوح حتى مليون طن".