شهد ، اليوم، توقيع اتفاقية بين شركة «غازتك»، وشركة «إينى» الإيطالية، أحد المساهمين فى «غازتك»، بهدف إنشاء محطات خدمة نموذجية متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل.

وتخطط «غازتك» خلال السنوات الخمس القادمة لإنشاء المحطات المتكاملة بإجمالى 50 محطة، بتكلفة استثمارية تقدّر بنحو 600 مليون جنيه، فى العديد من المدن والمحافظات التى تشمل القاهرة والإسكندرية ومحافظات وسط الدلتا والصعيد والقناة وسيناء والبحر الأحمر والطرق الرئيسية بين المحافظات، خاصة المجتمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية، إلى جانب تدشين 3 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى محافظات الجنوب، فى كل من بنى سويف وقنا وشرم الشيخ.

وأكد «الملا»، على هامش التوقيع، أن إقامة محطات خدمة متكاملة تجمع لأول مرة بين تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل فى المحطة الواحدة، تأتى فى إطار الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات بمحطات تموين السيارات، وإنشاء محطات نموذجية تقدم خدمات متنوعة ومتكاملة للجمهور بأعلى مستوى من الجودة، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه للتوسّع فى منافذ ومحطات خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى ونشرها على مستوى الجمهورية فى المناطق الحيوية، خاصة فى صعيد مصر، لتلبية احتياجات المواطنين من حائزى السيارات التى تستخدم الغاز الطبيعى كوقود، والبالغ عددها نحو 248 ألف سيارة تم تحويلها حتى نهاية أغسطس الماضى، وتشجيع الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز.

من ناحية أخرى قال المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات (إيجاس)، خلال الجمعية العمومية للشركة، بحضور الوزير اليوم، إنه يجرى تلقى العروض فى المزايدة العالمية للبحث عن الغاز والبترول فى 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل التى طرحتها الشركة فى مايو الماضى، ومن المقرر إغلاقها فى نهاية نوفمبر 2018.