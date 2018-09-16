اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير البترول، عرض خلال الاجتماع تطورات الإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، ومستجدات تنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير قطاع البترول، بهدف رفع مستويات أداء الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، وتعظيم مساهمة القطاع في عملية التنمية، كما عرض وزير البترول، خلال الاجتماع، آخر تطورات تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على اتباع أحدث الأساليب العلمية في تطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه، مع التركيز على العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية.

كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، بإضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات لاسيما الإسكندرية وأسيوط والسويس، بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد مصر من الثروة البترولية.

ووجه الرئيس كذلك بالالتزام بالجدول الزمني المُحدد لتطوير حقل "ظُهر" ومعدلات إنتاجه، بعد وصوله حالياً لمعدلات إنتاج ملياري قدم مكعب يومياً، بهدف الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى للحقل، موجهاً وزارة البترول والجهات التابعة لها بتذليل أية عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.

وذكر راضي، أن المهندس طارق الملا وزير البترول أوضح خلال الاجتماع، أن قطاع البترول مستمر في طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقيات جديدة في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، من لتنمية موارد مصر من البترول والغاز واستثمار اكتشاف ثرواتها الكامنة، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من البترولي للوفاء باحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.

كما أكد وزير البترول استمرار الوزارة في تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي لطاقات التكرير المتاحة، وكذا تطوير مصانع البتروكيماويات وتعظيم ما تحققه من قيمة مضافة من الثروات البترولية وتوفير العديد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات المختلفة.