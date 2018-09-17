انتقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تأخر الجدول الزمنى لمشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، وقال لمسئولى الشركة المنفذة للمشروع خلال تفقده المحطة اليوم: «هتخلّصونا إمتى من المشروع ده.. إحنا متفقين على ميعاد.. الناس عطشانة وإحنا مضغوط علينا»، ووجه المحافظ حديثه لمدير الموقع «مفيش فصال ولازم نلتزم بالميعاد المتفق عليه وأنا جاى علشان يطمئن قلبى».

وأضاف أن متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تقع على رأس أجندة أولويات العمل، مشيراً إلى أنه سيقوم بالمرور على كافة المشروعات بالمحافظة لدفع عجلة العمل وإزالة أى معوقات تعترض التنفيذ.

وأوضح «راشد» أن توسعات محطة مياه جزيرة الدهب ستعمل على حل مشكلة الانقطاعات بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة منها فيصل والهرم ويتم العمل على مرحلتين بطاقة 80 ألف م3 يومياً لكل مرحلة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 640 مليون جنيه وتم الاتفاق مع الشركة على نهو المرحلة الأولى نهاية العام الجارى.

جدير بالذكر أن إجمالى المشروعات المنفذة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة يبلغ 41 مشروعاً بتكلفة 6٫6 مليار جنيه وتتم متابعة هذه المشروعات بصفة دائمة عن طريق أجهزة المحافظة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، كما يجرى حالياً تطوير محطة مياه الحوامدية بتكلفة تصل إلى 170 مليون جنيه وبطاقة 70 ألف م3/يوم.