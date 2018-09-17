استعرضت أكثر من 25 شركة من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر من أوروبا وآسيا وأمريكا، فى مؤتمر صحفى عالمى نظمته وزارة الاستثمار، اليوم، قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم الاستثمارات التى قامت بضخها خلال العام المالى 2017-2018، وأعلنت عن خططها المستقبلية بضخ استثمارات إضافية جديدة الفترة المقبلة.

وقالت الشركات إن مصر تشهد انطلاقة اقتصادية، وإن حكومتها تخطط لجعل قناة السويس ضمن أهم المحاور اللوجيستية حول العالم، علاوة على أنها على الطريق لتصبح أكبر مركز إقليمى للطاقة.

وأعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، حصاد الاستثمار خلال العام المالى 2017- 2018، بحضور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأكدت ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 29.1%، مقارنة بالعام المالى 2016- 2017، بإجمالى 20 ألف شركة، وارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى الماضى بنسبة 64.4%، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017، مشيرة إلى أن موقع الخريطة الاستثمارية تلقَّى 825 طلباً للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم، وأن الشركات التى تم تأسيسها فى العام المالى الماضى وفرت نحو 60 ألف وظيفة.

وقال حامد عز الدين، العضو المنتدب لشركة «إيماك» للتجارة، إحدى شركات مجموعة الخرافى- مصر الكويتية، إن المجموعة ستضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

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وقال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الاستثمارية الأخرى وحل أزمة الطاقة، كل ذلك ساهم فى توسع الشركة بقيمة 18 مليار جنيه، لإنشاء 6 مصانع مواد بناء فى سوهاج، بالإضافة إلى تشغيل 3 خطوط درفلة جديدة بمصانع مجموعة حديد المصريين تنتج 2 مليون طن، وإضافة خط إنتاج حديد مختزل بمصنع المجموعة بالعين السخنة.

وقال إسلام سالم، الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر الإماراتية، إن الشركة ضخت 20 مليون دولار لإنشاء مصنع السكر الجديد فى منطقة غرب المنيا خلال العام المالى الماضى، وتبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن فى العام، ما يمثل 70% من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر.

وقال عبدالوهاب الراجحى، رئيس مجموعة الراجحى السعودية، إن شركة «زادنا» للاستثمار الزراعى والتنمية العقارية، التابعة للمجموعة، زادت استثماراتها فى مصر، بقيمة 150 مليون جنيه، ضمن خطتها لتعظيم استثماراتها إلى 2 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وقال محمد الحوت، المدير التنفيذى لشركة «GLC» اللبنانية للدهانات، إن خطة الشركة التوسعية المقبلة تتمثل فى اتخاذ مصر بوابة للتصدير للسوق الأفريقية، بعد أن قامت بضخ 120 مليون جنيه استثمارات فى العام الماضى. وذكر بلال الشعبى، العضو المنتدب لشركة «ينا» القابضة المغربية، أن شركته قامت بضخ استثمارات بقيمة 330 مليون جنيه ضمن مشروعين للشركة فى مصر.

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وقال محفوظ سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أرما» للزيوت اليمنية، إن الشركة قامت بضخ استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه خلال العام الماضى فى مصر.

وأكد باب جلال، المدير المالى لمجموعة شركات «يونيليفر- مشرق» البريطانية، نجاحه فى رفع صادرات الشركة من مشروعاتها بمصر خلال عام 2017 بنسبة 90%، لتسجل نحو 100 مليون دولار، نتيجة التوسعات فى حجم وخطوط الإنتاج التى قامت بها الشركة بقيمة 10 ملايين دولار العام الماضى، استغلالاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال «إيمانويل ساجلس»، المدير العام لشركة «لكناوف» الألمانية، إن الشركة قررت استثمار 10 ملايين دولار فى العام الماضى لتعزيز وجودها فى واحد من أكثر الأسواق نمواً فى العالم. وقال جابر مسعود، المدير المالى للشركة المصرية الألمانية للبورسلين، إن الشركة قامت العام الماضى بتوسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، تُقدَّر بـ20 مليون دولار، أسهمت فى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 21 ألف طن سنوياً، بدلاً من 16 ألف طن، وزيادة الأيدى العاملة المصرية بالشركة.

وقال شريف عبدالفتاح، نائب الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إليكتريك» الفرنسية فى مصر، إن شركته قامت بضخ استثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليون يورو، وزيادة طاقة مصنع شنايدر إليكتريك الإقليمى بنسبة 100%، وهو يُعد من أكبر المصانع التى تمتلكها الشركة والأول فى إنتاج لوحات توزيع الكهرباء على مستوى العالم. وذكر «بنو جوليا»، رئيس شركة «لوريال» الفرنسية، أنه تم تخصيص 50 مليون يورو لإنشاء مصنع «لوريال القاهرة»، ليكون مركزاً للتصدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن «نيكولاس كاتشاروف»، العضو المنتدب لشركة «أديسون» الإيطالية، المتخصصة فى مجال الاستخراجات البترولية والغازية، أن استثمارات شركته فى مصر بلغت 2.8 مليار دولار، مؤكداً أن مصر ستتحول إلى أكبر مركز إقليمى للطاقة، ومشيراً إلى رغبة الشركة فى تنمية أعمالها فى مجالات نقل وتداول الغاز.

وقال «فاسيليوس ديمتريديس»، المدير العام لشركة «دريدجنج» المصرية اليونانية، إن شركته تقوم باستثمار 1.5 مليار جنيه فى مجال حفر وتعميق الموانئ المصرية، ضمن خطة الحكومة المصرية لجعل قناة السويس ضمن أهم المحاور اللوجيستية حول العالم.

وأشار أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة «مارس ريجلى» الأمريكية فى مصر، إلى أن الشركة قامت بتوسعات بقيمة مليار جنيه فى فبراير الماضى، وأضافت خطَّى إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها فى مصر مليارَى جنيه.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية لمستحضرات التجميل، إن شركته وجدت فى الإصلاحات التشريعية تأكيداً على قوة وثبات الاقتصاد المصرى فى المستقبل، ما حفَّزهم للتوسع فى عمل واستثمارات الشركة بمصر.

وذكر أحمد على، مدير السياسات لشركة «أوبر» الأمريكية، إن السوق المصرية ستكون ضمن الأكثر نمواً فى استهلاك خدماتها، ولذلك قامت الشركة بضخ 20 مليون دولار لتنمية أعمالها.

وقال أحمد ترك، المدير العام لشركة «كارجيل» الأمريكية بمصر، إن الشركة بدأت فى 2018 بتزويد السوق المصرية بكُسب وزيت فول الصويا، وتمتلك الشركة حالياً الشركة الوطنية للزيوت النباتية ومصنع الاستخلاص فى منطقة برج العرب بالإسكندرية، بعد ضخها 150 مليون دولار استثمارات فى عام 2017/ 2018.

وقال «دون كواك»، الرئيس التنفيذى لشركة «إل جى» الكورية للإلكترونيات بمصر، إن الشركة تنفذ استراتيجية توسعية فى السوق المصرية على صعيدَى السوق المحلية والتصديرية، وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة للشركة فى مصر العام الماضى 80 مليون دولار تم ضخها كزيادة فى رأسمال الشركة.

وأكد «بى إس جيرمان»، رئيس مجلس إدارة شركة «تى سى آى سانمار» الهندية للكيماويات بمصر، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 280 مليون دولار فى العام المالى الماضى. وقال «جانج وينشاو»، رئيس شركة «جوشى» الصينية لإنتاج الفايبر جلاس، إن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل إنتاج الفايبر جلاس فى مصر.

وقال «يوشيويه فنج»، رئيس شركة «أنجل ييست إيجيبت» الصينية، إن وزارة الاستثمار هيأت للشركة الاتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 52 مليون دولار، لزيادة إنتاج الشركة من الخميرة الجافة التى يتم تصديرها.

وقال «لارس كرستنسين»، الرئيس التنفيذى لشركة «ميرسك» للملاحة، إن الشركة العالمية تستعد للقيام بجولة تسويقية تنطلق أكتوبر المقبل، لجذب تحالفات ملاحية للموانئ المصرية، خاصة شرق بورسعيد، وتشمل الجولة زيارة عدد من دول شرق آسيا، التى توجد بها المقار الرئيسية والمكاتب التنفيذية لأهم وأكبر الخطوط الملاحية العالمية.