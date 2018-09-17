قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاطعة العربية ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد القطري، مضيفًا: "هم موجوعين، وهيفضلوا يكابروا، وكأس العالم هيتسحب منهم، وكل حاجة هتتسحب بس واحدة واحدة".

ووجه موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، حديثه لأمير قطر، قائلًا: "مستمرون في المقاطعة، هات أخرك، لو ده أخرك فمصر بتتبني أفضل من زمان، ومش عايز أشوفك".

وطالب مقدم البرنامج بمقاطعة شركة الطيران القطرية، وقال: "متتعاملوش مع شركة الطيران القطرية في شركات تانية أنضف، ومطار الدوحة بقى بينش، ومفتوح زي الملاهي عشان يجيب قرشين".