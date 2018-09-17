أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم، دخول 33 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام، وتم إنشاؤها حديثًا للتعليم العام والفني بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تضم 856 فصلًا دراسيًا بإجمالي تكلفة 352 مليون جنيه.

وأشار إلى إنهاء الصيانة الشاملة لـ19 مدرسة بتكلفة 57 مليون جنيه، وجاري العمل في 14 مدرسة أخرى بتكلفة 323 مليون جنيه، وسيتم طرح أعمال الصيانة الشاملة في 11 مدرسة أخرى بتكلفة 40 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة استعدادات المدارس، لبدء العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، بحضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، ومديري التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والذي تناول مناقشة موقف المدارس الجديدة، التي لم يتم توصيل مرافق لها في 13 مدرسة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات إدخال الكهرباء لهذه المدارس خلال الأسبوع الجاري، بعد إجراء المعاينة الميدانية على أرض الواقع، وتحديد مقايسات التكلفة مع توفير بدائل أخرى لهذه المدارس في حالة عدم انتهاء الأعمال المطلوبة قبل بدء العام الدراسي.

ووجه بسرعة الانتهاء من تجهيزات كافة المدارس بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خاصة المقاعد والكتب الدراسية ووسائل التهوية المناسبة، وتوفير المعلمين والإداريين في كافة التخصصات وهو الذي يتوازى مع تلافي جميع الملاحظات التي رصدها خلال جولاته الميدانية الأسبوع الماضي على المدارس، ومنها المدرسة اليابانية بالعقاد، ومدرسة عبد المجيد حسنين الابتدائية بشارع كسر الحجر.

وأكد محافظ أسوان، ضرورة إخضاع التغذية المدرسية للرقابة والمتابعة المشددة من خلال لجنة فنية لتسلم التغذية وتوزيعها على المدارس مع أخذ عينات عشوائية بشكل دوري للتغذية، سواء كانت مطهية أو جافة أو فطيرة لتحليلها من أجل التأكد من سلامتها وصلاحيتها، طبقًا للمواصفات والمعايير الصحية المطلوبة.