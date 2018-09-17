قال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تضمن التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار على نحو يحقق مصالح البلدين الشقيقين والأمة العربية.

وتابع راضي أنه تم كذلك بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات اتساقاً مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية ممتدة ومتميزة.