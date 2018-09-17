شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، أول اجتماع بين ممثل عن مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة "نيابي استشاري" لمناقشة آلية اختيار مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين.

جاء ذلك وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية علي موقع "فيس بوك"، ونقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وبحسب المصدر ذاته، "التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب اليوم مع رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية ".

ووفق مجلس الدولة الليبي ومقره في طرابلس، "ناقش اللقاء النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد".

من جانبه، قال عبد السلام نصية في تدوينة بصفحته على "فيس بوك"، إن اجتماعه اليوم مع العقاب جاء "في إطار تفعيل قرار مجلس النواب الليبي في جلسته الطارئة بشأن التواصل مع مجلس الدولة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية".

وقرر مجلس النواب، خلال جلسة طارئة له الخميس الماضي، إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وفصله عن السلطة التنفيذية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وقال الناطق باسم "النواب" عبد الله بليحق، إنه تقرر اعتماد ما أقره المجلس، في وقت سابق، وهو "تشكيل مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط"، بدل 9 أعضاء.

وفي تدوينته اليوم، أضاف عبد السلام نصية أنه ناقش مع رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الآلية التي صوت عليها مجلس النواب، اختيار مجلس رئاسي من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان".

كما أكد "نصية" أنه "تم الاتفاق على تكثيف التواصل خلال الأيام القادمة للوصول الى توافق حول السلطة التنفيذية ".

وفي 29 أغسطس الماضي، طالب 80 نائبًا بمجلس النواب من أصل 200 بتغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتشكيل آخر من رئيس ونائبين، مفصول عن الحكومة، بحيث يصبح أكثر توافقًا، بحسبهم، مع الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء في المغرب، نهاية 2015.

كما طالب بذلك أعضاء في المجلس الأعلى للدولة في أكثر من مناسبة. وتشكل المجلس الرئاسي الليبي، بعد توقيع اتفاق الصخيرات المغربية، ويتشكل من رئيس و3 نواب و5 أعضاء، وتتبعه الحكومة، إلا أن الحكومة المنبثقة عن المجلس لم تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما دفع المجلس الرئاسي إلى منحها تفويضًا بتسيير الأعمال معتمدًا على شرعية الاتفاق السياسي والدعم الدولي.