أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي عبد السلام عاشور، اليوم، أن "قوة نظامية" ستتولى مسؤولية أمن مطار معيتيقة المغلق بسبب أعمال العنف قرب طرابلس.

ويقع المطار في قاعدة عسكرية تضم أيضا سجنا ومستودعات عسكرية، وتسيطر على المكان قوة الردع، الجماعة السلفية التي تعمل كقوة شرطة في طرابلس.

وتتولى هذه المجموعة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، لكنها متشددة جدا، مطاردة الجهاديين والمهِربين كما أنها تسجن عناصر من تنظيم "داعش" في معيتيقة فضلا عن مجرمي الحق العام. وتشن العديد من الجماعات المسلحة المعادية هجمات ضد قاعدة معيتيقة، ما يؤدي إلى إغلاق المطار.

وسقطت صواريخ في محيط المطار وتوقفت الرحلات الجوية مذاك، الأربعاء الماضي، وأغلق المطار الواقع في شرق طرابلس من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر بسبب المعارك بين الجماعات المسلحة المتناحرة قرب العاصمة.

وأعيد فتح المطار في 7 سبتمبر بعد أن وقعت الأمم المتحدة اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الميليشيات المتنافسة.

وفي مؤتمر صحفي في معيتيقة، أعلن وزير الداخلية أنه سيتم إعادة فتح المطار في غضون 72 ساعة بعد إنشاء "قوة نظامية" بقيادة عقيد من الشرطة. وقال عاشور، إن الإجراءات الأمنية الجديدة تتعلق فقط بالجزء الداخلي من المطار.

وأضاف أن محيطه هو "مسؤولية القوات المسلحة وقيادة الاركان"، من دون أن يحدد ما إذا كانت قوة الردع ستنتقل من الموقع أو ما إذا كان سيتم إغلاق السجن.