قال الإعلامي أحمد موسى، إن توقيع الرئيس الراحل أنور السادات على اتفاقية "كامب ديفيد" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي كان قرارًا شجاعًا وعظيمًا.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "السادات بعدما قاد عملية تحرير سيناء، حاول استرداد كافة الأراضي العربية المحتلة، مشيرًا إلى أن الدول العربية لم تقبل بما طرحه السادات من حلول وقاطعت معظمها مصر، بسبب موقفها.

وتابع: "الإخوان الخونة مكنوش عاوزينا نرجع أرضنا، وقتلوا السادات عشان كامب ديفيد، لكن إحنا حررنا أرضنا لما وقع السادات على كامب ديفيد، وحررناها في 30 يونيو 2013 لما ثورنا ضد عصابات الإخوان".