رفض إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، الاعتذار عن سب وإهانة الصحفيين أثناء تغطيتهم لجولة محافظ الدقهلية، قائلا: "أرفض هذا الكلام شكلا وموضوعا وما حدث كان مشادة بيني وبين أحد الموظفين الذي يقود ميكروباص المحافظة، وكان يحمل بعض موظفين المحافظة ومراسلين الصحف، فعنفته لكونه كان يحاول تجاوز السرعة".

وأضاف "عجينة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم": "السائق قال أنا معايا صحفيين، قولتله إيه يعني صحفيين ولا غيره"، فانفعل أحد المراسلين، ونزل من الميكرباص وقال مش عاجبك الصحفيين، إيه يعني النواب".

وتابع، أن مدير مكتب المحافظ تدخل، وعنف السائق، وأنهى الموضوع، إلا أن المراسل ظل يصرخ: "إزاي ده يحصل، ده سب الصحفيين"، متسائلا "دي مشادة بيني وبين موظف والمراسل إيه علاقة الصحفيين بالموضوع؟".

ورفض عجينة، تقديمه الاعتذار قائلا "أنا من أخلاقي العالية بعد انتهاء الجولة طيبت خاطر الصحفيين بكلمتين، بس هما مش لاقيين حاجة يكتبوها..وأنا لم أخطئ حتى أعتذر".